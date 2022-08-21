Стало известно, почему Роналду решил остаться в «МЮ»

Спортивный обозреватель Педру Алмейда рассказал в социальных сетях, что футболист Криштиану Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед». Он принял такое решение потому, что английский клуб подписал контракт с полузащитником Каземиро. Об этом пишет «Чемпионат».

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Отмечается, что Роналду и бразилец Карлос Казимиро, известный в футбольных кругах как «Каземиро», играли ранее в испанском ФК «Реал Мадрид».

Ранее сообщалось, что Криштиану намеревается уйти от «красных дьяволов». Эксперты прочили ему контакты с крупными клубами Испании, Португалии и Германии.