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29 минут назад

Стало известно, почему Роналду решил остаться в «МЮ»

Елена Прошина

Спортивный обозреватель Педру Алмейда рассказал в социальных сетях, что футболист Криштиану Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед». Он принял такое решение потому, что английский клуб подписал контракт с полузащитником Каземиро. Об этом пишет «Чемпионат».

Стало известно, почему Роналду решил остаться в «МЮ»
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Роналду и бразилец Карлос Казимиро, известный в футбольных кругах как «Каземиро», играли ранее в испанском ФК «Реал Мадрид».

Ранее сообщалось, что Криштиану намеревается уйти от «красных дьяволов». Эксперты прочили ему контакты с крупными клубами Испании, Португалии и Германии.

В частности, интерес к игроку проявил дортмундский ФК «Боруссия». Для Роналду это был один из самых интересных вариантов, как по финансовым соображениям, так и в силу возможности получить уникальные достижения.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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