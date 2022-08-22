Аршавин высмеял соперников "Зенита" по РПЛ

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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу петербургского «Зенита» над столичным «Торпедо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Клуб с берегов Невы забил оба мяча в концовке встречи. При этом по статистике команда Сергея Семака значительно превзошла соперника.
«Соперники «Зенита» видят их ворота только из бинокля. «Зенит» искал бреши в обороне «Торпедо». Сергеев молодец, что смог найти свой момент и его реализовать. Получилась натужная, тяжелая победа», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Таким образом, после шести сыгранных встреч петербургская команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 14 очков. «Торпедо» находится на последнем, 15-м месте, набрав лишь одно очко.
Ранее бывший полузащитник России Быстров высмеял «Торпедо» за игру против «Зенита» в шестом туре РПЛ.