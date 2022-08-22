Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Аршавин высмеял соперников "Зенита" по РПЛ

Газета.Ruиещё 3

Reuters

Аршавин высмеял соперников "Зенита" по РПЛ
Фото: ReutersReuters

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу петербургского «Зенита» над столичным «Торпедо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Клуб с берегов Невы забил оба мяча в концовке встречи. При этом по статистике команда Сергея Семака значительно превзошла соперника.

«Соперники «Зенита» видят их ворота только из бинокля. «Зенит» искал бреши в обороне «Торпедо». Сергеев молодец, что смог найти свой момент и его реализовать. Получилась натужная, тяжелая победа», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Таким образом, после шести сыгранных встреч петербургская команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 14 очков. «Торпедо» находится на последнем, 15-м месте, набрав лишь одно очко.

Ранее бывший полузащитник России Быстров высмеял «Торпедо» за игру против «Зенита» в шестом туре РПЛ.

Футбол,Сергей Семак,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители