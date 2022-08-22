Экс-тренер "Спартака" Кононов объяснил успех Абаскаля

«Уже состав был наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне. Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15 игроков. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли. В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, — это видно, он молодец», — приводит слова Кононова «РБ Спорт».