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2 часа назад

Экс-тренер "Спартака" Кононов объяснил успех Абаскаля на старте РПЛ наигранным составом

Газета.Ruиещё 4

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту наставника «Спартака».

Экс-тренер "Спартака" Кононов объяснил успех Абаскаля
Фото: Риа новостиРиа новости

По его словам, в свое время ему не удалось добиться успеха из-за смены концепции развития команды по ходу сезона.

«Уже состав был наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне. Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15 игроков. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли. В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, — это видно, он молодец», — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

В активе подопечных Гильермо Абаскаля на данный момент 13 баллов, они занимают второе место в чемпионате страны.

Спартаковцы в следующем туре на выезде померятся силами с воронежским «Факелом». Игра состоится 27 августа.

Футбол,Олег Кононов,Спартак,
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