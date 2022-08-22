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23 минуты назад

Бывшего тренера «Спартака» могут уволить из «Лейпцига»

Свободная прессаиещё 3

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может остаться без работы. Руководство «Лейпцига» недовольно стартом сезона и подыскивает нового наставника для команды, сообщает Bild.

Бывшего тренера «Спартака» могут уволить из «Лейпцига»
Фото: 

По информации источника, у Тедеско хорошие отношения с командой, поэтому руководство клуба может дать ему время на исправление ситуации.

Напомним, в текущем сезоне Бундеслиги «быки» не одержали ни одной победы, дважды проиграв и два раза сыграв вничью.

Доменико Тедеско покинул «Спартак» летом 2021 года. Под его руководством «красно-белые» выиграли серебряные медали чемпионата России.

Футбол,Доменико Тедеско,Спартак,
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