Бывшего тренера «Спартака» могут уволить из «Лейпцига»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может остаться без работы. Руководство «Лейпцига» недовольно стартом сезона и подыскивает нового наставника для команды, сообщает Bild.

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По информации источника, у Тедеско хорошие отношения с командой, поэтому руководство клуба может дать ему время на исправление ситуации.

Напомним, в текущем сезоне Бундеслиги «быки» не одержали ни одной победы, дважды проиграв и два раза сыграв вничью.