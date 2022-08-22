"ПСЖ" назвал основного пенальтиста в этом сезоне

Напомним, недавно у Мбаппе произошёл конфликт с Неймаром на почве того, кто будет исполнять пенальти в матче 2-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (5:2). В середине первого тайма Килиан не смог реализовать пенальти. Позже в матче был назначен ещё один одиннадцатиметровый – к точке подошёл Неймар и реализовал свой шанс. Однако перед ударом Мбаппе пытался отобрать у бразильца право исполнить пенальти.