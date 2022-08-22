"Црвена Звезда" стала победителем UTLC Cup 2022

В решающем матче юношеского турнира UTLC Cup 2022 для футболистов 2008 года рождения сербская «Црвена Звезда» по пенальти одолела московское «Динамо», сообщает пресс-служба соревнований.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Формат турнира не предполагал экстратаймов, и команды сразу перешли к пенальти. Исход серии предопределили два сейва сербского вратаря Матеи Станковича. Он взял первые же удары динамовцев. Счет в серии – 4:2 в пользу белградцев.

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В драматическом матче за третье место встречались московский «Локомотив» и «Астана» (Нур-Султан). В середине второго тайма лучший нападающий турнира Асланбек Марат убежал от защитника «Локо» и отправил мяч в дальний от вратаря угол – 1:0. За 30 секунд до конца матча розыгрыш углового привел к неразберихе в штрафной гостей и попаданию мяча в руку защитнику. В ворота «Астаны» был назначен пенальти, однако голкипер Тамерлан Жанарбергенов парировал удар. «Астана» получила бронзовые награды турнира.

«Фантастический турнир и очень полезный для нашей команды, — отметил главный тренер «Црвены Звезды» Марко Петрович. — Он станет огромной мотивацией для будущей карьеры наших ребят. Они увидели, что при серьезной работе и трудолюбии на такой стадион можно выходить не раз в жизни, а каждую неделю, став профессиональным футболистом».

Итоги турнира подвел и представитель организаторов соревнований – генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

«Мотивация к дальнейшему развитию карьеры прямым текстом написана в глазах ребят. Многие провели первый большой международный турнир в жизни, и для них это огромные впечатления. Большая радость видеть эти эмоции – посмотрите, как счастливы сербские футболисты!» — отметил он.

UTLC Cup 2022. Итоговое положение

1. «Црвена Звезда» (Сербия)

2. «Динамо» (Москва)

3. «Астана» (Казахстан)

4. «Локомотив» (Москва)

5. ЦСКА (Москва)

6. «Фатих Карагюмрюк» (Турция)

7. «Динамо» (Минск, Белоруссия)

8. «Аланьяспор» (Турция)