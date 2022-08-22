Ночной кошмар от "красных дьяволов": кто прервет серию неудач

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в рамках 3-го тура АПЛ. Стартовый свисток матча прозвучит 22 августа в 22:00 в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Кому удастся прервать череду неудач и одержать первую победу в сезоне АПЛ? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 3-го тура АПЛ 22 августа, коэффициенты букмекеров

22 августа в рамках 3-го тура АПЛ в матче сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами красных. Поставить на «Ливерпуль» можно с коэффициентом 1.65, это примерно 58% вероятности. Шансы «МЮ» аналитики оценили коэффициентом 5.00 (19%). В случае ничьи сработает коэффициент 4.20 (23%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.53, а на тотал меньше 2.5 – за 2.50.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.62. С коэффициентом 2.30 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.50.

«Юнайтед» настроен выбраться из ямы

«Манчестер Юнайтед» здорово выглядел в товарищеских матчах, тот же «Ливерпуль» манкунианцы со счетом 4:0. Но в сезоне карета обернулась тыквой: команда Эрика тен Хага уже переписала кучу антирекордов.

В первом туре «МЮ» проиграл на своем поле «Брайтону» со счетом 1:2. Ну а матч второго тура в Брентфорде и вовсе превратился в ночной кошмар. Хозяева забили 4 гола за тайм в ворота «красных дьяволов», а ответных голов поклонники «Юнайтед» так и не дождались.

У «Юнайтед» новый тренер - Эрик тен Хаг. Приход голландца ждали с оптимизмом, его работа в «Аяксе» впечатляла. Но тен Хагу нужно время и игроки под его философию. Будет ли это у него в Манчестере? Если ситуация не улучшится в ближайшее время, владельцы клуба могут и не выдержать.

На неделе «Юнайтед» провернул громкий трансфер - ряды «МЮ» пополнил Каземиро. Кажется, теперь и Криштиану Роналду никуда не уйдет, португалец остался доволен сделкой. Осталось всего ничего: принять игровую модель тренера и начать побеждать.

Впрочем, в ближайшем матче Каземиро точно не сыграет. От игры точно стоит ждать голов: об этом говорят как личные встречи, так и первые поединки команд. У «МЮ» хромает защита, «Ливерпуль» тоже не блещет сзади. При этом нападение команд впечатляет по именам. Ждем результативный футбол!

Клопп ждет первую победу

«Ливерпуль» после победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» (3:1) не может найти свою игру. Мерсисайдцы начали сезон АПЛ с двух ничьих, не смогли обыграть «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Да еще и новичок команды Дарвин Нуньес схлопотал удаление, которое трансформировалось в дисквалификацию на 3 матча.