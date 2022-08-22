«Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет.

«В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.

«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Фёдора Черенкова в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны ЛУКОЙЛа и других партнёров Клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам», — написала пресс-служба «Лукойл».