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1 час назад

«Лукойл» объявил о покупке 100% акций «Спартака»

Лера Букина

Компания «Лукойл» сообщила о покупке 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

«Лукойл» объявил о покупке 100% акций «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Летом стало известно, что вице-президент российской нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун уходит с поста с 27 июня из-за достижения пенсионного возраста и семейных обстоятельств. В апреле «Лукойл» покинул его президент и основатель Вагит Алекперов в связи с введением против него персональных санкций.

Ранее «Лукойл» стал обладателем заправок бренда Agip в Москве, принадлежавшей итальянской Eni. В выписке из ЕГРЮЛ говорится, что компания с 10 августа стала владельцем 100-процентной доли «Эни-Нефто», дочерней компании Eni. Согласно данным СПАРК, номинальная цена достигла 1,01 млн рублей.

В 2021 году выручка компании оценивалась в 1,07 млрд рублей, тогда как в предыдущем году она составила 881 млн рублей. Что касается чистой прибыли, то она уменьшилась вдвое, до 26,2 млн рублей против 53,1 млн рублей годом ранее.

Футбол,Федун Леонид Арнольдович,Вагит Алекперов,Лукойл,Спартак,
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