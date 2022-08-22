«Лукойл» объявил о покупке 100% акций «Спартака»

Компания «Лукойл» сообщила о покупке 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

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Летом стало известно, что вице-президент российской нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун уходит с поста с 27 июня из-за достижения пенсионного возраста и семейных обстоятельств. В апреле «Лукойл» покинул его президент и основатель Вагит Алекперов в связи с введением против него персональных санкций.

Ранее «Лукойл» стал обладателем заправок бренда Agip в Москве, принадлежавшей итальянской Eni. В выписке из ЕГРЮЛ говорится, что компания с 10 августа стала владельцем 100-процентной доли «Эни-Нефто», дочерней компании Eni. Согласно данным СПАРК, номинальная цена достигла 1,01 млн рублей.