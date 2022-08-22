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1 час назад

Федун покинет пост президента «Спартака»

Никита Бородкин

Леонид Федун сложил с себя полномочия президента московского футбольного клуба «Спартак». Как сообщает ТАСС, он не будет принимать участие в управлении командой.

Федун владел контрольным пакетом акций клуба с 2004 года. С момента прихода бизнесмена на пост президента «Спартака» команда выигрывала чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России, а также трижды пробивалась в групповой раунд Лиги чемпионов.

Сегодня, 22 августа, «Лукойл» купил 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена». Более 20 лет компания являлась официальным спонсором команды. Как сообщал «Чемпионат.com», уход Федуна может быть связан с уехать из России. У бизнесмена и его супруги Заремы Салиховой есть гражданство Кипра.

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