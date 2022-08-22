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54 минуты назад

В «Лукойле» раскрыли планы на «Спартак»

Евро-футбол.Ру

Компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака». В официальном заявлении компания раскрывает некоторые планы на клуб. В планах находится реализация инициатив, которые позволят усовершенствовать систему управления клубом. Механизм принятия решений планируется сделать более прозрачным и коллегиальным. Для этого будут приглашены профессионалы из области спорта.

В «Лукойле» раскрыли планы на «Спартак»
Фото: ФК "Спартак"ФК "Спартак"

«Лукойл» собирается развивать инфраструктуру «Спартака». Академию планируется перевести в Тушино. Здесь же будет построен универсальный спортзал и гостиница для спортсменов и фанатов.

В завершении заявления компания «Лукойл» поблагодарила Леонида Федуна за его вклад в развитие «Спартака».

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