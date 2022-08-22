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51 минуту назад

«Это не некролог»: Федун обратился к болельщикам «Спартака»

Никита Бородкин

Леонид Федун обратился к болельщикам «Спартака» после ухода с поста президента клуба. На официальном сайте команды опубликовали обращение предпринимателя, в котором он отметил, что красно-белые смогут и дальше рассчитывать на его помощь и поддержку.

«Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются», — заявил Федун.

Он отметил, что оставляет «Лукойлу» конкурентоспособную команду, которую возглавляет амбициозный тренер, а также профессиональную команду менеджеров и «великолепный стадион». Федун добавил, что это «не некролог», а «Спартак» может дальше рассчитывать на его поддержку и помощь.

"Спартак" первым одержал 500 побед в чемпионате России

Напомним, что сегодня «Лукойл» приобрел 100% акций клуба «Спартак», а также стадион «Открытие Банк Арена». Федун ушел с поста президента клуба — за 18 лет его работы команда выигрывала чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России, а также трижды пробивалась в групповой раунд Лиги чемпионов.

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