Леонид Федун обратился к болельщикам «Спартака» после ухода с поста президента клуба. На официальном сайте команды опубликовали обращение предпринимателя, в котором он отметил, что красно-белые смогут и дальше рассчитывать на его помощь и поддержку.

«Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются», — заявил Федун.

Он отметил, что оставляет «Лукойлу» конкурентоспособную команду, которую возглавляет амбициозный тренер, а также профессиональную команду менеджеров и «великолепный стадион». Федун добавил, что это «не некролог», а «Спартак» может дальше рассчитывать на его поддержку и помощь.