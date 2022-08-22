"Федун покидает "Спартак"? Напьюсь сегодня! От счастья напьюсь! "Лукойл" будет кого-то назначать. И я надеюсь, что этот человек будет адекватным в футбольной сфере деятельности. Как я оцениваю работу Федуна? На тройку с минусом", - приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".