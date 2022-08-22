Олимпийский чемпион Сиднея-2000 в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента столичного "Спартака".
"Федун покидает "Спартак"? Напьюсь сегодня! От счастья напьюсь! "Лукойл" будет кого-то назначать. И я надеюсь, что этот человек будет адекватным в футбольной сфере деятельности. Как я оцениваю работу Федуна? На тройку с минусом", - приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".
Федун в июле покинул пост вице-президента "Лукойла". Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.
Напомним, в конце июля ходили слухи о том, что Хачатурянц может сменить Леонида Федуна на посту главы московского "Спартака". Ранее в "Лукойле" рассказали о будущем "Спартака" после покупки клуба.