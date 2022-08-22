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32 минуты назад

Олимпийский чемпион Кафельников пообещал напиться в честь ухода Федуна из "Спартака"

Газета.Ru

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента столичного "Спартака".

"Федун покидает "Спартак"? Напьюсь сегодня!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Федун покидает "Спартак"? Напьюсь сегодня! От счастья напьюсь! "Лукойл" будет кого-то назначать. И я надеюсь, что этот человек будет адекватным в футбольной сфере деятельности. Как я оцениваю работу Федуна? На тройку с минусом", - приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".

Федун в июле покинул пост вице-президента "Лукойла". Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.

Напомним, в конце июля ходили слухи о том, что Хачатурянц может сменить Леонида Федуна на посту главы московского "Спартака". Ранее в "Лукойле" рассказали о будущем "Спартака" после покупки клуба.

Футбол,Леонид Федун,Евгений Кафельников,Лукойл,
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