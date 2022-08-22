Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
17 минут назад

Елена Вяльбе: «Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак», я обязательно рассмотрю это предложение»

Sports.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на новость об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

Елена Вяльбе готова рассмотреть переход в "Спартак"
Фото: Sports.ruSports.ruSports.ruSports.ru

«Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак», я обязательно рассмотрю это предложение!» – заявила глава ФЛГР.

Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. В августе появилась информация о том, что она может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению компании «Лукойл», которая является спонсором как ФЛГР, так и футбольного клуба.

Футбол,Елена Вяльбе,Леонид Федун,Лукойл,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители