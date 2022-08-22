Федун и не только: вспоминаем прежних владельцев "Спартака"

Предприниматель Леонид Федун продает ФК "Спартак" "Лукойлу". Федун больше не будет участвовать в управлении клубом, передает ТАСС со ссылкой на сообщении компании. В пресс-релизе уточняется, что "Лукойл" приобрел 100% акций футбольной команды, а также стадиона "Открытие Банк Арена".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Федун управлял "Спартаком" 18 лет. Мы решили вспомнить, какие топ-менеджеры стояли во главе клуба до него.

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Юрий Шляпин (1989-1993)

В 1989 году руководителем "Спартака" стал ватерполист Юрий Шляпин — заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады 1956 года в составе сборной СССР. В том же 1989-м главным тренером команды был назначен Олег Романцев.

Как пишет "Советский спорт", ситуация в клубе накануне развала Союза была тяжелой, многие игроки уезжали на заработки в Европу. Отношения Шляпина с футболистами портились, и все держалось на Романцеве. В 1993 году Шляпин ушел из клуба.

Олег Романцев (1993-2002)

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В том же году президентом "Спартака" стал Романцев. Считается, что он был и единоличным владельцем клуба.

Во время тренерства Романцева команда стала лидером в российском футболе. В 1992 "Спартак" стал первым чемпионом постсоветской России и последним обладателем Кубка СССР.

Большую роль в управлении клубом в те времена играл также Николай Старостин. Он был начальником команды с 1977-го по 1995-й. В 1996 году, когда Старостин скончался, Романцев остался единственным человеком, уполномоченным принимать решения. Часть акций ФК в те времена получили также Григорий Есауленко, Юрий Заварзин и Вадим Романцев (сын Олега).

Андрей Червиченко (2002-2004)

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В 2002 году контрольный пакет акций "Спартака" купил у Романцева предприниматель Андрей Червиченко. Он же стал президентом футбольного клуба. Этому предшествовали неудачи команды. В сезоне 2001/2002 "Спартак" набрал только два очка в первом групповом этапе, а большинство болельщиков не стали посещать матчи из-за неадекватных цен, установленных Червиченко. В это же время начался массовый приход легионов в клуб.

В 2003 году между Червиченко и Романцевым произошел конфликт. Романцев был не доволен политикой топ-менеджера. По его словам, Червиченко грозился не платить зарплату всем игрокам, если некоторые игроки не покинут клуб. В составе тренерского штаба тоже происходили изменения, что стало началом долгого кризиса в клубе. В итоге 14 июня 2003 года Романцев на пресс-конференции заявил, что Червиченко ведет деструктивную деятельность, и клуб неправильно финансируется. На следующий день "Спартак" обыграл "Ростов" в финале Кубка России со счетом 1:0. Это стало последней игрой красно-белых под руководством Романцева. Он покинул пост главного тренера. На это место был назначен Андрей Чернышов, который был наставником "Спартака" до конца 2003 года.

Приход Федуна (2004-2022)

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Весной 2004 года Червиченко продал контрольный пакет акций команды Федуну. По информации "Советского спорта", стоимость сделки составила 70 млн долларов.

С появлением в "Спартаке" Федуна дела команды пошли на лад. Главным тренером был назначен Александр Старков, а на место капитана вернулся Дмитрий Аленичев. В 2005-м команда стала второй на чемпионате России.

Как пишет "Спорт-экспресс", именно Федуну принадлежит заслуга появления у "Спартака" собственного стадиона. "Открытие Арена" (сейчас называется "Открытие Банк Арена") начали строить в Москве в 2007-м, а в эксплуатацию объект сдали в 2014 году.

За время управления Федуном серебряные медали стали для "Спартака" традицией. Команда регулярно останавливалась в шаге от трофея, отмечает Sports.ru.