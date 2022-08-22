Федун и не только: вспоминаем прежних владельцев "Спартака"

Предприниматель Леонид Федун продает ФК "Спартак" "Лукойлу". Федун больше не будет участвовать в управлении клубом, передает ТАСС со ссылкой на сообщении компании. В пресс-релизе уточняется, что "Лукойл" приобрел 100% акций футбольной команды, а также стадиона "Открытие Банк Арена".
Федун управлял "Спартаком" 18 лет. Мы решили вспомнить, какие топ-менеджеры стояли во главе клуба до него.
В 1989 году руководителем "Спартака" стал ватерполист Юрий Шляпин — заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады 1956 года в составе сборной СССР. В том же 1989-м главным тренером команды был назначен Олег Романцев.
Как пишет "Советский спорт", ситуация в клубе накануне развала Союза была тяжелой, многие игроки уезжали на заработки в Европу. Отношения Шляпина с футболистами портились, и все держалось на Романцеве. В 1993 году Шляпин ушел из клуба.
В том же году президентом "Спартака" стал Романцев. Считается, что он был и единоличным владельцем клуба.
Во время тренерства Романцева команда стала лидером в российском футболе. В 1992 "Спартак" стал первым чемпионом постсоветской России и последним обладателем Кубка СССР.
Большую роль в управлении клубом в те времена играл также Николай Старостин. Он был начальником команды с 1977-го по 1995-й. В 1996 году, когда Старостин скончался, Романцев остался единственным человеком, уполномоченным принимать решения. Часть акций ФК в те времена получили также Григорий Есауленко, Юрий Заварзин и Вадим Романцев (сын Олега).
В 2002 году контрольный пакет акций "Спартака" купил у Романцева предприниматель Андрей Червиченко. Он же стал президентом футбольного клуба. Этому предшествовали неудачи команды. В сезоне 2001/2002 "Спартак" набрал только два очка в первом групповом этапе, а большинство болельщиков не стали посещать матчи из-за неадекватных цен, установленных Червиченко. В это же время начался массовый приход легионов в клуб.
В 2003 году между Червиченко и Романцевым произошел конфликт. Романцев был не доволен политикой топ-менеджера. По его словам, Червиченко грозился не платить зарплату всем игрокам, если некоторые игроки не покинут клуб. В составе тренерского штаба тоже происходили изменения, что стало началом долгого кризиса в клубе. В итоге 14 июня 2003 года Романцев на пресс-конференции заявил, что Червиченко ведет деструктивную деятельность, и клуб неправильно финансируется. На следующий день "Спартак" обыграл "Ростов" в финале Кубка России со счетом 1:0. Это стало последней игрой красно-белых под руководством Романцева. Он покинул пост главного тренера. На это место был назначен Андрей Чернышов, который был наставником "Спартака" до конца 2003 года.
Весной 2004 года Червиченко продал контрольный пакет акций команды Федуну. По информации "Советского спорта", стоимость сделки составила 70 млн долларов.
С появлением в "Спартаке" Федуна дела команды пошли на лад. Главным тренером был назначен Александр Старков, а на место капитана вернулся Дмитрий Аленичев. В 2005-м команда стала второй на чемпионате России.
Как пишет "Спорт-экспресс", именно Федуну принадлежит заслуга появления у "Спартака" собственного стадиона. "Открытие Арена" (сейчас называется "Открытие Банк Арена") начали строить в Москве в 2007-м, а в эксплуатацию объект сдали в 2014 году.
За время управления Федуном серебряные медали стали для "Спартака" традицией. Команда регулярно останавливалась в шаге от трофея, отмечает Sports.ru.
Впрочем, бывали при Федуне и победы. В 2022 году «Спартак» взял Кубок России, в 2017-м ему достались звание чемпиона России и Суперкубок.