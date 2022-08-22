Зарема Салихова отреагировала на слухи об отъезде Федуна из России

Зарема Салихова, супруга теперь уже бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи об отъезде их семьи из России после продажи московского футбольного клуба.

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«Это неправда, что мы покидаем Россию. Встретимся на «Зените»!» — приводит слова Заремы журналистка Ксения Собчак в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно о том, что «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака», а Леонид Федун покинул должность президента клуба.