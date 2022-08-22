​Федун может получить самую большую яхту в мире

Леонид Федун покинул «Спартак», продав акции клуба компании «Лукойл». Теперь, судя по всему, Федун планирует наслаждаться жизнью. На такие мысли наводит информация, которой поделился «Матч ТВ». По данным источника, в следующем году теперь уже экс-владелец «Спартака» может получить яхту длиной в 67 метров, которая станет самой большой в мире.