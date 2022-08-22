Черчесов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

«”Спартаку” очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия – это актив на годы для будущего поколения красно-белых. Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов», – заявил Черчесов.