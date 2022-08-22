Торре может покинуть "Барселону"

Защитник "Барселоны" Пабло Торре может покинуть каталонский клуб менее чем через два месяца после перехода, сообщает Marca.

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По сведениям источника, футболист может вернуться в свой бывший клуб "Расинг" на правах аренды. Молодой хавбек понимает, что у него немного шансов пробиться в основной состав, поэтому заинтересован в переходе. Также игроком интересуется "Кадис".