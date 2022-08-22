В исполкоме РФС не получали заявлений об уходе от Федуна

«Никаких заявлений от Леонида Арнольдовича мы не получали. Он остаётся членом исполкома», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в РФС.

Согласно регламенту, член исполкома может выйти из его состава либо в случае, если сам напишет соответствующее обращение, либо когда действующий исполком прекратит свою работу.

Сегодня, 22 августа, стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», после чего 66-летний предприниматель покинул пост президента команды. За время его руководства красно-белые по разу выиграли чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России; клуб переехал на новый стадион «Открытие Банк Арена».