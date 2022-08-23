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53 минуты назад

Дзюба забил гол в дебютном матче за турецкий ФК «Адана Демирспор»

Вечерняя Москва

Нападающий российской сборной по футболу Артем Дзюба в свой день рождения забил гол в дебютном матче за клуб «Адана Демирспор» на чемпионате Турции.

Дзюба забил гол в дебютном матче за турецкий ФК «Адана Демирспор»
Фото:  Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

В понедельник, 22 августа, форвард поразил ворота «Фенербахче» на 66-й минуте игры.

Впрочем, его клубу это, судя по всему, не помогло. За несколько минут до конца поединка счет был 4:2 в пользу «Фенербахче».

18 августа сообщалось, что Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор». Уточняется, что соглашение было подписано по схеме «1+1». Это значит, что футболист сыграет за турецкий клуб один сезон, но по его окончании есть вероятность, что договор продлят еще на один год.

Футбол,Артем Дзюба,
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