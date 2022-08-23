Мать юного болельщика, который пострадал от действий форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что подаст в суд на игрока.
9 апреля после окончания встречи с «Эвертоном» (0:1) португалец ударил по руке 14 летнего фаната, в результате чего разбил его телефон. Позже выяснилось, что пострадавший имеет диагноз аутизм. Роналду в соцсетях извинился за свой поступок. Позже в полиции сообщили, что дело решено в порядке условного предупреждения.
— Я хочу добиться справедливости, потому что ее не было. Я хочу, чтобы он был привлечен к ответственности за то, что он сделал. Единственный способ добиться справедливости — продолжать бороться. Мне абсолютно противно, что ему это сошло с рук. Он даже не заменил телефон моего сына, — приводит слова Сары Келли The Mirror.
По словам женщины, Роналду за его проступок выписали штраф в 200 фунтов стерлингов.
Роналду в трех матчах текущего сезона не отметился результативными действиями.