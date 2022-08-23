— Я хочу добиться справедливости, потому что ее не было. Я хочу, чтобы он был привлечен к ответственности за то, что он сделал. Единственный способ добиться справедливости — продолжать бороться. Мне абсолютно противно, что ему это сошло с рук. Он даже не заменил телефон моего сына, — приводит слова Сары Келли The Mirror.