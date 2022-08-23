«Дзюба обязательно себя проявит, он очень хороший игрок. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело. В этом возрасте футболист обычно помогает своим товарищам по команде и тренеру, делает окружающих лучше. В чём я точно уверен — Дзюба забьёт ещё много голов», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.