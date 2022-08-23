В матче с «Ахматом» в ворота ЦСКА следовало назначить пенальти

«Карасёв не показал три жёлтые карточки: на 46-й, 70-й и 37-й минутах. Хотя на 37-й минуте игрок гостей умышленно играл рукой.



Также следовало назначить 11-метровый в ворота ЦСКА на 91-й минуте: Дивеев в подкате выставил руку, мяч в неё попал», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.