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54 минуты назад

Сборная России поздравила Дзюбу с дебютным голом в Турции

Газета.Ru

Сборная России поздравила нападающего Артема Дзюбу с дебютным голом в составе турецкой команды «Адана Демирспор». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национальной команды.

Сборная России поздравила Дзюбу
Фото: Газета.руГазета.ру

«Поздравляем Артема Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге. Артем забил в ворота «Фенербахче» на 66-й минуте, но сама игра завершилась победой стамбульской команды (2:4)», — говорится в сообщении.

Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор» на прошлой неделе, подписав контракт по схеме «1+1». Он попал в стартовый состав команды уже на ближайший матч — против «Фенербахче», который ранее также планировал подписать россиянина но в итоге отказался от этого трансфера.

Статистический портал WhoScored признал российского нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбу лучшим игроком матча в составе своей команды наряду с вратарем Эртачем Озбиром. Оба футболиста получили оценку 7,3. Дзюба записал на свой счет забитый мяч.

Ранее турецкое издание Milliyet, оценивая дебют Дзюбы, назвало его «русским бульдозером».

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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