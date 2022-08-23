Сборная России поздравила Дзюбу

Сборная России поздравила нападающего Артема Дзюбу с дебютным голом в составе турецкой команды «Адана Демирспор». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национальной команды.

«Поздравляем Артема Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге. Артем забил в ворота «Фенербахче» на 66-й минуте, но сама игра завершилась победой стамбульской команды (2:4)», — говорится в сообщении.

Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор» на прошлой неделе, подписав контракт по схеме «1+1». Он попал в стартовый состав команды уже на ближайший матч — против «Фенербахче», который ранее также планировал подписать россиянина но в итоге отказался от этого трансфера.