«Лезть в футбол — это не палками перебирать»: Ловчев о Вяльбе в «Спартаке»

— Сейчас биатлонисты, еще кто то, захотят в «Спартак», деньги то большие. Мы тогда пойдем все по разным федерациям, я лыжи хочу возглавить. Я совершенно не против (Вяльбе), это будет не худший вариант, если она станет президентом клуба. Человек, разбирающийся в спорте. Но именно в футбол лезть — это не палками перебирать, — сказал Ловчев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».