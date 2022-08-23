«Лезть в футбол — это не палками перебирать»: Ловчев о Вяльбе в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» оценил возможное назначение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на руководящую должность в московском футбольном клубе.
В понедельник нефтяная компания «Лукойл» объявила о приобретении 100% акций клуба и стадиона «Открытие Банк Арена». Также было объявлено, что Леонид Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» в связи с выходом из состава акционеров футбольного клуба. Спонсором ФЛГР также является «Лукойл».
— Сейчас биатлонисты, еще кто то, захотят в «Спартак», деньги то большие. Мы тогда пойдем все по разным федерациям, я лыжи хочу возглавить. Я совершенно не против (Вяльбе), это будет не худший вариант, если она станет президентом клуба. Человек, разбирающийся в спорте. Но именно в футбол лезть — это не палками перебирать, — сказал Ловчев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
В августе сообщалось, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака».