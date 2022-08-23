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1 час назад

Источник: китайский банк рассматривает вариант покупки «Торпедо»

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Один из китайских банков рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Торпедо», информирует телеграм-канал «Раздевалка».

Китайский банк может купить «Торпедо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее в эфире телеканала «Матч» юрист Александр Добровинский заявил, что один из китайских банков рассматривает возможность покупки серьёзного футбольного клуба из Москвы. Юрист не имел достоверной информации о том, какой именно столичный клуб интересен китайским инвесторам, поэтому предположил, что это может быть «Спартак».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Торпедо» набрало 1 очко за 6 матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (14). Второе и третье места делят «Спартак» и ЦСКА – у команд по 13 очков.

Футбол,Александр Добровинский,Торпедо,Зенит,Спартак,
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