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1 час назад

В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Нобоа

Rusfootball

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможной покупке полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа. Ранее Нобоа сообщил, что получает предложения от других клубов, но руководство "Сочи" его не отпускает. Также эквадорец заявил, что имеет предложение о двухлетнем контракте от ЦСКА. В сочинском клубе эту информацию опровергли.

В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Нобоа
Фото: RusfootballRusfootball

"Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с "Сочи" по Кристиану клуб не вел и вести не собирается. Нобоа - прекрасный игрок, но с учетом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным", - заявил Брейдо.

Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. В текущем сезоне 37-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности Кристиан сыграл в 81 матче за "Сочи", на его счету 30 забитых мячей и 21 голевая передача. Контракт Нобоа с сочинцами рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.

Футбол,Кирилл Брейдо,Кристиан Нобоа,
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