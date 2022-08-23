УЕФА отказался менять позицию по крымским клубам в системе российского футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций вновь выступил против включения крымских клубов в систему российского футбола. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе УЕФА.

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В союзе отметили, что приняли решение и дальше придерживаться выработанной в 2014 году позиции по крымским клубам. Таким образом им по-прежнему запрещается выступать на соревнованиях, организованных РФС. Кроме того Крым продолжает классифицироваться как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.