УЕФА отказался менять позицию по крымским клубам в системе российского футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций вновь выступил против включения крымских клубов в систему российского футбола. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе УЕФА.
В союзе отметили, что приняли решение и дальше придерживаться выработанной в 2014 году позиции по крымским клубам. Таким образом им по-прежнему запрещается выступать на соревнованиях, организованных РФС. Кроме того Крым продолжает классифицироваться как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.
Напомним, что по решению УЕФА клубы региона после вхождения полуострова в состав России выступают только на своих чемпионатах. 22 августа президиум Футбольной национальной лиги рассмотрел письмо Крымского футбольного союза о включении их команд в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ. По итогам заседания организация приняла решение создать совместную рабочую группу, которая проанализирует готовность клубов полуострова к интеграции. Делегация ФНЛ планирует посетить Крым в ближайшее время.