На Роналду подадут в суд

«Я хочу добиться справедливости, потому что ее не было. Я хочу, чтобы он был привлечен к ответственности за то, что он сделал. Единственный способ добиться справедливости – продолжать бороться.



Я сообщила об этом инциденте в полицию, но они, похоже, ничего с этим не сделали», – сказала Сара Келли.