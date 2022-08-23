Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Китайский банк захотел купить один из российских футбольных клубов

Илья Родин

Юрист Александр Добровинский рассказал в эфире программы «Есть тема!», что китайские предприниматели и финансисты заинтересованы в продвижении своих товаров в России. Они могут приобрести один из топовых московских футбольных клубов. Об этом пишет «Матч ТВ».

Китайский банк захотел купить один из российских футбольных клубов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что предприниматель Леонид Федун принял решение выйти из состава акционеров ФК «Спартак». В связи с этим, он сложил соответствующие полномочия и более не является президентом клуба.

По данным портала, 100% акций клуба перешли в собственность нефтяной компании «Лукойл».

УЕФА отказался менять позицию по крымским клубам в системе российского футбола

Добровинский пояснил, что на российском рынке появилось большое количество китайских товаров. Производители не рекламируют их, в силу различных факторов. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, китайская кредитная организация планирует приобрести известный в России клуб, чтобы через него продвигать бренды.

Юрист предположил, что китайские финансисты, для того, чтобы «давить рекламу», могут приобрести «Спартак». Он подчеркнул, что руководство нефтяной компании примет их предложение.

Китайский банк действительно заинтересован в покупке такого актива. Но речь на переговорах шла не о «Спартаке», а о «Торпедо», сообщает Telegram-канал «Раздевалка».

Футбол,Александр Добровинский,Леонид Федун,Торпедо,Лукойл,УЕФА,Спартак,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители