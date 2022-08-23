Китайский банк захотел купить один из российских футбольных клубов

Юрист Александр Добровинский рассказал в эфире программы «Есть тема!», что китайские предприниматели и финансисты заинтересованы в продвижении своих товаров в России. Они могут приобрести один из топовых московских футбольных клубов. Об этом пишет «Матч ТВ».

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Отмечается, что предприниматель Леонид Федун принял решение выйти из состава акционеров ФК «Спартак». В связи с этим, он сложил соответствующие полномочия и более не является президентом клуба.

По данным портала, 100% акций клуба перешли в собственность нефтяной компании «Лукойл».

Добровинский пояснил, что на российском рынке появилось большое количество китайских товаров. Производители не рекламируют их, в силу различных факторов. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, китайская кредитная организация планирует приобрести известный в России клуб, чтобы через него продвигать бренды.

Юрист предположил, что китайские финансисты, для того, чтобы «давить рекламу», могут приобрести «Спартак». Он подчеркнул, что руководство нефтяной компании примет их предложение.