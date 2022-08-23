Китайский банк захотел купить один из российских футбольных клубов

Юрист Александр Добровинский рассказал в эфире программы «Есть тема!», что китайские предприниматели и финансисты заинтересованы в продвижении своих товаров в России. Они могут приобрести один из топовых московских футбольных клубов. Об этом пишет «Матч ТВ».
Отмечается, что предприниматель Леонид Федун принял решение выйти из состава акционеров ФК «Спартак». В связи с этим, он сложил соответствующие полномочия и более не является президентом клуба.
По данным портала, 100% акций клуба перешли в собственность нефтяной компании «Лукойл».
Добровинский пояснил, что на российском рынке появилось большое количество китайских товаров. Производители не рекламируют их, в силу различных факторов. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, китайская кредитная организация планирует приобрести известный в России клуб, чтобы через него продвигать бренды.
Юрист предположил, что китайские финансисты, для того, чтобы «давить рекламу», могут приобрести «Спартак». Он подчеркнул, что руководство нефтяной компании примет их предложение.
Китайский банк действительно заинтересован в покупке такого актива. Но речь на переговорах шла не о «Спартаке», а о «Торпедо», сообщает Telegram-канал «Раздевалка».