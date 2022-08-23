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1 час назад

Экс-футболист сборной РФ прокомментировал переход Дзюбы в турецкий клуб

Елена Прошина

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе со «Спорт День за Днем» прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор». Он уверен, что спортсмен пожалеет о позднем переезде в Европу.

Переход Дзюбы в турецкий клуб оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Булыкина, Дзюба придал уверенности себе и команде, забив гол в первом же матче. Он уверен, что это поможет ему и дальше забивать голы. При этом Булыкин считает, что футболист пожалеет, что перешел в европейский чемпионат лишь в 34, поскольку там совсем другой уровень и отношение к спорту.

На вопрос о том, вернется ли Дзюба в топ-клуб России после окончания контракта в Турции он сказал, что все зависит от него самого и того, как он проявит себя и какие клубы им заинтересуются после этого.

Футбол,Дмитрий Булыкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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