Переход Дзюбы в турецкий клуб оценили

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе со «Спорт День за Днем» прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор». Он уверен, что спортсмен пожалеет о позднем переезде в Европу.

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По мнению Булыкина, Дзюба придал уверенности себе и команде, забив гол в первом же матче. Он уверен, что это поможет ему и дальше забивать голы. При этом Булыкин считает, что футболист пожалеет, что перешел в европейский чемпионат лишь в 34, поскольку там совсем другой уровень и отношение к спорту.