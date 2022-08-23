«Ушел и ушел»: Карпин об уходе Федуна с поста президента «Спартака»

«Никак не могу прокомментировать уход Федуна из “Спартака”. Ушел и ушел. Для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола. Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с “Лукойлом” для “Спартака”. Я ему благодарен, что в “Спартаке” провел столько времени», – заявил Карпин.