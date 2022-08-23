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1 час назад

«Ушел и ушел»: Карпин об уходе Федуна с поста президента «Спартака»

Елена Прошина

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Ушел и ушел»: Карпин об уходе Федуна с поста президента «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никак не могу прокомментировать уход Федуна из “Спартака”. Ушел и ушел. Для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола. Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с “Лукойлом” для “Спартака”. Я ему благодарен, что в “Спартаке” провел столько времени», – заявил Карпин.

Напомним, что компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака», после чего Леонид Федун покинул пост президента клуба и совет директоров после 18 лет работы.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов также прокомментировал уход Леонида Федуна.

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