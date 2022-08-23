«Обречены быть изгоями»: Салихова о российском футболе

Бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова высказалась о будущем футбола в России. Ничего хорошего от него она не ожидает, передает «Осторожно Media».
По мнению Салиховой, футбол и спорт в РФ «обречены быть изгоями на годы».
«Это печальная реальность», — добавила она.
Салихова уверена, что спорт и футбол в России не выживут без международных турниров, лучших игроков, опыта и сотрудничества, как бы профессиональное сообщество РФ не делало вид и не обещало обратного.
«Сейчас мы просто доедаем остатки былого», — подчеркнула она.
Салихова считает, что частные ФК «вымрут» без дивидендов от основных бизнесов. Также станут недоступны транзакции по трансферам, а софт, современные решения в IT и международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере и вовсе уже исчезают, заявила она. По мнению Салиховой, в России останутся только «монополии и их монополистичный футбол».