«Обречены быть изгоями»: Салихова о российском футболе

Бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова высказалась о будущем футбола в России. Ничего хорошего от него она не ожидает, передает «Осторожно Media».

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По мнению Салиховой, футбол и спорт в РФ «обречены быть изгоями на годы».

«Это печальная реальность», — добавила она.

Салихова уверена, что спорт и футбол в России не выживут без международных турниров, лучших игроков, опыта и сотрудничества, как бы профессиональное сообщество РФ не делало вид и не обещало обратного.

«Сейчас мы просто доедаем остатки былого», — подчеркнула она.