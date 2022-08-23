Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Салихова оценила будущее футбола в России

Елена Прошина

Бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова высказалась о будущем футбола в России. Ничего хорошего от него она не ожидает, передает «Осторожно Media».

«Обречены быть изгоями»: Салихова о российском футболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Салиховой, футбол и спорт в РФ «обречены быть изгоями на годы».

«Это печальная реальность», — добавила она.

Салихова уверена, что спорт и футбол в России не выживут без международных турниров, лучших игроков, опыта и сотрудничества, как бы профессиональное сообщество РФ не делало вид и не обещало обратного.

«Сейчас мы просто доедаем остатки былого», — подчеркнула она.

Салихова считает, что частные ФК «вымрут» без дивидендов от основных бизнесов. Также станут недоступны транзакции по трансферам, а софт, современные решения в IT и международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере и вовсе уже исчезают, заявила она. По мнению Салиховой, в России останутся только «монополии и их монополистичный футбол».

Футбол,Зарема Салихова,Спартак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители