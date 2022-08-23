"Вест Хэм" купил чемпиона Европы

Пресс-служба "Вест Хэма" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Челси" и сборной Италии Эмерсона Пальмери.

Фото: айт "Вест Хэма" айт "Вест Хэма"

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро и может вырасти еще на 2,5 миллиона за счет бонусов. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2026 года.