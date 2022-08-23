РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России

В этом сезоне Кубок России пройдет в новом формате. Групповой этап стартует 30 августа и закончится 20 ноября. Команды проведут по три встречи на домашнем поле и в гостях. Занявшие в своих группах первое и второе места выходят в плей офф напрямую, а клубы, которые завершат групповой этап на третьем и четвертом местах, не смогут дальше продолжить участие в борьбе за трофей. В этом сезоне впервые в розыгрыше Кубка России принимают участия медийные команды «Амкал» и 2DROTS. Оба клуба стартовали со стадии 1/256 финала Кубка России и прошли дальше — «Амкал» в серии послематчевых пенальти одолел «Зоркий», а 2DROTS со счетом 3:0 разгромил «Чертаново».