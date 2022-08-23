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1 час назад

РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России

Газета.Ruиещё 1

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала календарь группового этапа Кубка России по футболу сезона-2022/2023.

РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом сезоне Кубок России пройдет в новом формате. Групповой этап стартует 30 августа и закончится 20 ноября. Команды проведут по три встречи на домашнем поле и в гостях. Занявшие в своих группах первое и второе места выходят в плей офф напрямую, а клубы, которые завершат групповой этап на третьем и четвертом местах, не смогут дальше продолжить участие в борьбе за трофей. В этом сезоне впервые в розыгрыше Кубка России принимают участия медийные команды «Амкал» и 2DROTS. Оба клуба стартовали со стадии 1/256 финала Кубка России и прошли дальше — «Амкал» в серии послематчевых пенальти одолел «Зоркий», а 2DROTS со счетом 3:0 разгромил «Чертаново».

Группы клубов РПЛ выглядят так:

Группа A: «Краснодар», «Локомотив», «Пари Нижний Новгород», «Химки».

Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».

Группа C: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».

Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на пресс-конференции, посвященной партнерству московского клуба с китайским автопроизводителем Chery, прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Кубка России.

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