"Мне рано туда": Стало известно об отказе Дзюбы от выгодного контракта

"Когда мы с Артемом принимали финальное решение, он четко дал понять: футбол дороже денег. У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии - там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере. Но Артем сказал: "Мне рано туда ехать", - цитирует агента Sport24.