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1 час назад

Ловчев: жена Федуна сделала из «Спартака» склочную фигуру. При Старостине такого не было

Чемпионат.comиещё 1

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента красно-белых.

Ловчев: жена Федуна сделала из «Спартака» склочную фигуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как теперь жить после ухода Федуна? Слава богу! Давайте так, я слушаю всех сейчас, и все говорят: «Знаете, он построил стадион, спасибо ему!» Спасибо… Спасибо за то, что построил стадион, но он не построил команду. Команда не строится каждый год, хотя меняется по два тренера там.

Вот буквально в эфире день назад был здесь Тихонов и сказал: «Я понял только одно, что Федун не разбирается в футболе». Мы об этом все буквально говорили. Я сейчас о спартаковских футболистах бывших. Вот пример такого же приблизительно олигарха – это в «Челси» Абрамович. Он доверил футбол одним профессионалам, финансы – другим профессионалам. А здесь человек лез во всё, и мы вот видели всё… Для меня самое главное, что из «Спартака», из нормальной команды, сделали склочную, непонятную вообще фигуру. Это эксперты сделали? Не надо придумывать, это сделала его жена (отсылка к Зареме Салиховой. – Прим. «Чемпионата»). Это она устроила перепалку с Поповым (бывший спортивный директор. – Прим. «Чемпионата»), с которой смеялись все, и дальше всё продолжалось. Скандал на скандале. Когда был Старостин, такого не было, а он был на такой же должности. Так что эти люди – позор «Спартака», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

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