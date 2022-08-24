Переговоры «Челси» и «Барселоны» зашли в тупик

Лондонский «Челси» и каталонская «Барселона» на данный момент не смогли договориться по трансферу форварда сине-гранатовых Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Источник отмечает, что синие ещё не пришли к договорённости с испанской командой по вопросу о подписании 33-летнего габонца. Добавляется, что переговорный процесс продолжается, но проблема заключается лишь в ценнике за футболиста. Английский клуб не желает платить запрашиваемую каталонцами сумму в размере € 30 млн.

Романо утверждает, что обеим сторонам ещё предстоит уладить некоторые детали в следующем раунде переговоров.