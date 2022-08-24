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1 час назад

Переговоры «Челси» и «Барселоны» по Обамеянгу зашли в тупик

Чемпионат.com

Лондонский «Челси» и каталонская «Барселона» на данный момент не смогли договориться по трансферу форварда сине-гранатовых Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры «Челси» и «Барселоны» зашли в тупик
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Источник отмечает, что синие ещё не пришли к договорённости с испанской командой по вопросу о подписании 33-летнего габонца. Добавляется, что переговорный процесс продолжается, но проблема заключается лишь в ценнике за футболиста. Английский клуб не желает платить запрашиваемую каталонцами сумму в размере € 30 млн.

Романо утверждает, что обеим сторонам ещё предстоит уладить некоторые детали в следующем раунде переговоров.

Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал результативную передачу.

Футбол,Фабрицио Романо,
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