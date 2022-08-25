В «Марселе» отреагировали на новость о возможном переходе Роналду

Президент французского «Марселя» Пабло Лангория прокомментировал новость о возможном переходе португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Это мир социальных сетей, полный фальшивых новостей. Мы хотим быть реалистами – сделка с Роналду не для нас. Это все равно что сказать, что Де Брейне или Холанд являются целями «Марселя». Давайте сосредоточимся на нашем реальном проекте», – приводит слова Лонгории beIN Sports.
Ранее журналист британского издания Daily Mail Мартин Сэмюэл заявил, что у Криштиану Роналду не осталось никаких перспектив в «Манчестер Юнайтед».
СМИ неоднократно сообщали о намерении португальца покинуть «МЮ», однако недавний трансфер Каземиро, с которым Роналду выступал за мадридский «Реал», вроде бы заставил Криштиану передумать и задержаться в Манчестере.
Однако португальский форвард был крайне недоволен тем, что не попал в стартовый состав на игру с «Ливерпулем», в которой манкунианцы взяли верх со счетом 2:1.