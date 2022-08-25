В «Марселе» отреагировали на новость о возможном переходе Роналду

«Это мир социальных сетей, полный фальшивых новостей. Мы хотим быть реалистами – сделка с Роналду не для нас. Это все равно что сказать, что Де Брейне или Холанд являются целями «Марселя». Давайте сосредоточимся на нашем реальном проекте», – приводит слова Лонгории beIN Sports.