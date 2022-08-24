Дзюба ушел к туркам: чем известна его новая команда "Адана Демирспор"

Форвард Артем Дзюба приступил в исполнению своих обязанностей в турецком клубе "Адана Демирспор". В свой 34-й день рождения, 22 августа, Дзюба принял участие в первом для себя матче в составе "Аданы". Дебютный гол россиянина не помог команде победить. Со счетом 2:4 "Адана" уступила "Фенербахче" и теперь занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионата Турции, передает ТАСС. Рассказываем, что представляет собой новый клуб Дзюбы.

Фото: Рамблер Рамблер

О заключении контракта между "Адана Димирспор" и Дзюбой стало известно в середине августа. Договор заключен на один год с возможностью пролонгации на один сезон. В "Адане" нападающий выступает под номером 24, сообщает РЕН ТВ. Комментируя переход в "Адану", Дзюба написал в своем Telegram-канале, что он "готов к новым вызовам".

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«Адана Демирспор» известна тем, что в 1960 году потеснила в высшем дивизионе клубы из Анкары, Стамбула и Измира — крупнейших городов Турции. С того момента география дивизиона начала расширяться, пишет "Чемпионат".

Однако после этого команда из города Адана чаще играла во втором и третьем дивизионах. Только в последние годы клуб добился повышения в классе. По результатам сезона 2020/2021 он попал в Суперлигу и — соответственно — стал получать большее финансирование. В команду позвали ряд статусных (хоть и возрастных) игроков, а также наставника Винченцо Монтеллу, ранее тренировавшего "Милан", "Фиорентину" и "Севилью". Все это позволило "Адане" добраться до девятого места.

Предположительно, Дзюбу было решено пригласить в «Адана Демирспор» в связи с информацией о возможном уходе из команды Марио Балотелли, имеющего статус одного из лучших бомбардиров лиги. В прошлом сезоне форвард был основным, выполнил один пента-трик и забивал рабоной. Его результат — 18 голов в 31 игре.

Летом 2022 года стало известно, что интерес к Балотелли проявляет "Рома", а также "Брешиа".

В «Адана Демирспор» не впервые приглашают ранее очень сильных игроков, которые благодаря вступлению в турецкий клуб получают шанс продлить свою карьеру. Так, недавно был заключен контракт с 33-летним Ярославом Ракицким (раньше был защитником "Зенита").