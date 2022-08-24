"Лацио" нацелился на воспитанника "Реала"

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2023 года. На испанца также претендует "Ноттингем Форест", но он склоняется к варианту с римским клубом. Стоит отметить, что главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не рассчитывает на игрока, поэтому ему придется уйти.