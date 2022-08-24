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59 минут назад

"Лацио" нацелился на воспитанника "Реала"

Soccer Newsиещё 1

Испанский защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон может перейти в "Лацио", сообщает Corriere dello Sport.

"Лацио" нацелился на воспитанника "Реала"
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2023 года. На испанца также претендует "Ноттингем Форест", но он склоняется к варианту с римским клубом. Стоит отметить, что главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не рассчитывает на игрока, поэтому ему придется уйти.

25-летний Регилон является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он не провел за "Тоттенхэм" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Футбол,Серхио Регилон,Реал,
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