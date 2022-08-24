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47 минут назад

В "Адана Демирспор" оценили дебют Дзюбы за турецкий клуб

ТАСС

Российский нападающий турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Артем Дзюба будет брать на себя больше ответственности, когда лучше познакомится со своими одноклубниками. Такое мнение ТАСС в среду высказал спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.

22 августа "Адана Демирспор" на выезде проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4 в матче третьего тура чемпионата Турции. Дзюба забил первый гол за команду в дебютном матче. Следующий матч чемпионата команда проведет 27 августа на своем поле против клуба "Умраниеспор".

"Он очень старался в первой игре, - сказал Гектюрк. - Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается".

18 августа "Адана Демирспор" объявил о подписании контракта с Дзюбой на один год с возможностью продления на один сезон.

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Дзюбе 34 года, в мае он объявил об уходе из петербургского "Зенита", за который выступал с 2015 года. Также футболист играл за московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". В составе "Зенита" форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны, с "Ростовом" выиграл Кубок России.

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