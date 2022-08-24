"Он очень старался в первой игре, - сказал Гектюрк. - Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается".