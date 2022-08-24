Российский нападающий турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Артем Дзюба будет брать на себя больше ответственности, когда лучше познакомится со своими одноклубниками. Такое мнение ТАСС в среду высказал спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.
22 августа "Адана Демирспор" на выезде проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4 в матче третьего тура чемпионата Турции. Дзюба забил первый гол за команду в дебютном матче. Следующий матч чемпионата команда проведет 27 августа на своем поле против клуба "Умраниеспор".
"Он очень старался в первой игре, - сказал Гектюрк. - Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается".
18 августа "Адана Демирспор" объявил о подписании контракта с Дзюбой на один год с возможностью продления на один сезон.
Дзюбе 34 года, в мае он объявил об уходе из петербургского "Зенита", за который выступал с 2015 года. Также футболист играл за московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". В составе "Зенита" форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны, с "Ростовом" выиграл Кубок России.