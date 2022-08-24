Тренер "Спартака" попросил клуб купить нападающего

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил у руководства московского клуба об усилении линии атаки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Накануне сообщалось, что «Спартак» работает над трансфером нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго. Напомним, что красно-белые могут потерять одного из своих игроков атаки — нападающего Шамара Николсона, который, по информации СМИ, достиг договоренности с турецким «Галатасараем».

После 6 туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые делят второе место с ЦСКА, имея в своем активе по 13 очков. Лидером является «Зенит». Подопечные Сергея Семака имеют на одно очко больше.

Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. Свой первый официальный матч на посту тренера красно-белых испанец проиграл. Москвичи разгромно уступили в Суперкубке России «Зениту» со счетом 0:4.