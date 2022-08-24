Названо условие для принятия Крыма в ФНЛ

Исполняющий обязанности президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов пообещал принять клубы из Крыма в структуру своих чемпионатов, если они успешно пройдут лицензирование. Об этом сообщатся в Telegram-канале «Конспекты Заяева».

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Ранее заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что футбольные клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей примут участие в Лиге Содружества.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.