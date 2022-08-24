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20 минут назад

«ПСЖ» оштрафуют на 10 млн евро за нарушение ФФП. «Ювентус» выплатит 3 млн, «Милан» – 2 млн

Sports.ru

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, «Ювентус» и «Милан» выплатят небольшие штрафы – около 3 миллионов и 2 миллионов евро соответственно.

«ПСЖ» оштрафуют на 10 млн евро
Фото: Официальный сайт "ПСЖ"Официальный сайт "ПСЖ"

Ситуация с «Интером» и «Ромой» несколько иная, поскольку они все еще ведут переговоры с УЕФА, как и французские клубы «Марсель» и «Монако».

Соглашение между этими клубами и союзом будет заключено в ближайшие десять дней. При этом ожидается, что УЕФА введет в отношении «джаллоросси» и «нерадзурри» трансферные ограничения. Также ожидаются небольшие штрафы.

Самый крупный штраф придется выплатить «ПСЖ». Ожидается, что парижане заплатят УЕФА 10 миллионов евро.

Футбол,УЕФА,
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