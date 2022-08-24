«ПСЖ» оштрафуют на 10 млн евро

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, «Ювентус» и «Милан» выплатят небольшие штрафы – около 3 миллионов и 2 миллионов евро соответственно.

Фото: Официальный сайт "ПСЖ" Официальный сайт "ПСЖ"

Ситуация с «Интером» и «Ромой» несколько иная, поскольку они все еще ведут переговоры с УЕФА, как и французские клубы «Марсель» и «Монако».

Соглашение между этими клубами и союзом будет заключено в ближайшие десять дней. При этом ожидается, что УЕФА введет в отношении «джаллоросси» и «нерадзурри» трансферные ограничения. Также ожидаются небольшие штрафы.