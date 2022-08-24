Нападающему «Бенфики» наложили 15 швов

«Бенфика» пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, преодолев сопротивление киевского «Динамо» , однако при этом португальский клуб не обошелся без потерь в результате «дружественного огня». В одном из эпизодов в воздушной дуэли столкнулись двое игроков «Бенфики» - Рафа Силва и Гонсалу Рамуш.

И, если для Силвы все обошлось худо-бедно нормально, хотя и не без крови, то с Рамушем все оказалось хуже. Ему пришлось покинуть поле, а врачи в госпитале впоследствии наложили пятнадцать швов. Тем не менее, Рамуш не унывает: