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43 минуты назад

Нападающему «Бенфики» наложили 15 швов

Евро-футбол.Ру

«Бенфика» пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, преодолев сопротивление киевского «Динамо», однако при этом португальский клуб не обошелся без потерь в результате «дружественного огня». В одном из эпизодов в воздушной дуэли столкнулись двое игроков «Бенфики» - Рафа Силва и Гонсалу Рамуш.

Нападающему «Бенфики» наложили 15 швов
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

И, если для Силвы все обошлось худо-бедно нормально, хотя и не без крови, то с Рамушем все оказалось хуже. Ему пришлось покинуть поле, а врачи в госпитале впоследствии наложили пятнадцать швов. Тем не менее, Рамуш не унывает:

- Всё в порядке! Я счастлив, что мы пробились в Лигу чемпионов! - написал в социальной сети нападающий лиссабонского клуба.

Футбол,Рафа Силва,Динамо,
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