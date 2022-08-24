Губерниев раскрыл причину своей тоски

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что очень расстроен из-за ухода предпринимателя Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой из ФК «Спартак». Об этом пишет портал Metaratings.
Отмечается, что бизнесмен Леонид Федун на протяжении многих лет был владельцем ФК «Спартак». Его супруга занималась благотворительным фондом «Спартак — детям». На днях предприниматель покинул кресло президента клуба, вышел из состава его акционеров.
После выхода Зарема сделала несколько громких заявлений. В частности, пожелала новым владельцам сохранить то хорошее, что она привнесла в «Спартак».
Губерниев подчеркнул, что очень расстроен уходом Заремы из клуба. Он пояснил, что она «могла быть прекрасным и генеральным директором, и спортивным директором». Телеведущий уточнил при этом, что женщина прекрасно разбирается в специфике футбола, понимает его.
«Грусть-тоска меня съедает»,- рассказал комментатор.
Губерниев добавил, что ему было легче работать с Заремой, чем без нее.