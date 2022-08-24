Губерниев раскрыл причину своей тоски

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Отмечается, что бизнесмен Леонид Федун на протяжении многих лет был владельцем ФК «Спартак». Его супруга занималась благотворительным фондом «Спартак — детям». На днях предприниматель покинул кресло президента клуба, вышел из состава его акционеров.

После выхода Зарема сделала несколько громких заявлений. В частности, пожелала новым владельцам сохранить то хорошее, что она привнесла в «Спартак».

Губерниев подчеркнул, что очень расстроен уходом Заремы из клуба. Он пояснил, что она «могла быть прекрасным и генеральным директором, и спортивным директором». Телеведущий уточнил при этом, что женщина прекрасно разбирается в специфике футбола, понимает его.

«Грусть-тоска меня съедает»,- рассказал комментатор.