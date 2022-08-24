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37 минут назад

Губерниев прокомментировал смену руководства ФК «Спартак»

Илья Родин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что очень расстроен из-за ухода предпринимателя Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой из ФК «Спартак». Об этом пишет портал Metaratings.

Губерниев раскрыл причину своей тоски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что бизнесмен Леонид Федун на протяжении многих лет был владельцем ФК «Спартак». Его супруга занималась благотворительным фондом «Спартак — детям». На днях предприниматель покинул кресло президента клуба, вышел из состава его акционеров.

Зарема Салихова: российский футбол обречен стать изгоем на годы

После выхода Зарема сделала несколько громких заявлений. В частности, пожелала новым владельцам сохранить то хорошее, что она привнесла в «Спартак».

Губерниев подчеркнул, что очень расстроен уходом Заремы из клуба. Он пояснил, что она «могла быть прекрасным и генеральным директором, и спортивным директором». Телеведущий уточнил при этом, что женщина прекрасно разбирается в специфике футбола, понимает его.

«Грусть-тоска меня съедает»,- рассказал комментатор.

Губерниев добавил, что ему было легче работать с Заремой, чем без нее.

Футбол,Зарема Салихова,Дмитрий Губерниев,Леонид Федун,Спартак,
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