"Бавария" и "Барселона" попали в одну группу Лиги чемпионов по футболу

Испанская "Барселона" сыграет с германской "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов. Церемония жеребьевки проходит в четверг в Стамбуле.
Команды попали в группу С.
Групповой этап Лиги чемпионов начнется 6 сентября и завершится 2 ноября. Команды будут разбиты на восемь групп. Клубы, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.
2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.