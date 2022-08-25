"Бавария" и "Барселона" попали в одну группу Лиги чемпионов по футболу

Испанская "Барселона" сыграет с германской "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов. Церемония жеребьевки проходит в четверг в Стамбуле.

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 6 сентября и завершится 2 ноября. Команды будут разбиты на восемь групп. Клубы, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.