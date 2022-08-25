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1 час назад

"Бавария" и "Барселона" попали в одну группу Лиги чемпионов по футболу

ТАССиещё 2

Испанская "Барселона" сыграет с германской "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов. Церемония жеребьевки проходит в четверг в Стамбуле.

"Бавария" и "Барселона" попали в одну группу Лиги чемпионов по футболу
Фото: ReutersReuters

Команды попали в группу С.

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 6 сентября и завершится 2 ноября. Команды будут разбиты на восемь групп. Клубы, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Футбол,УЕФА,
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