Головин мог бы играть "ПСЖ"

Александр Клюев, агент полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, заявил, что россиянин потянул бы уровень «Пари Сен-Жермен».

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»Головин готов к матчу с «ПСЖ», уже давно никаких жалоб на здоровье. Потянул бы ли он уровень «ПСЖ»? 100% и Саша не раз это уже доказывал. Если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы», — приводит слова Клюева Metaratings.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Всего в прошлом сезоне полузащитник сыграл за французский клуб в чемпионате в 22 матчах, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.

В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел 27 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

По итогам сезона в Лиге 1 «Монако» завоевало бронзовые медали и квалифицировалось в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с третьего отборочного раунда.

В стартовавшем сезоне Головин провел два матча, не отметившись результативными действиями. Еще два матча он провел в квалификации Лиги чемпионов, в которой «Монако» уступил ПСВ.